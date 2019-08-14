Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 16-летней Дианы Хриненко
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 августа. УНН. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 16-летней жительницы Кировоградской Дианы Хриненко. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Завтра, 15 августа, мужчине будут выбирать меру пресечения.
Как сообщил источник, это — житель Знаменского района. Задержали мужчину (как известно — подозреваемый молодого возраста) на границе Украины.
Стоит напомнить, что в начале августа в магазин села Субботцы Знаменского района неизвестные подбросили записку с именем вероятного убийцы несовершеннолетней Дианы Хриненко.