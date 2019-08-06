Невідомі підкинули до магазину записку з ім’ям ймовірного убивці Діани Хріненко
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 серпня. УНН. До магазину села Суботці Знам’янського району невідомі підкинули записку із ім’ям ймовірного убивці неповнолітньої Діани Хріненко. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.
Місцева жителька знайшла записку на східцях і передала касиру. Та віддала її правоохоронцям. Прізвище на аркуші паперу написали олівцем.
Записку долучили до матеріалів справи. Ведеться слідство.
Нагадуємо, поліція не розголошуватиме результати експертиз у справі неповнолітньої жительки Суботців Кіровоградської області Діани Хріненко, зниклої 24 серпня 2018 року, а підозрюваного у вбивстві дівчини розшукують. Про це повідомив заступник начальника слідчого управління ГУ НП в області Тарас Тарасенко на брифінгу.