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Невідомі підкинули до магазину записку з ім’ям ймовірного убивці Діани Хріненко

Невідомі підкинули до магазину записку з ім’ям ймовірного убивці Діани Хріненко

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 серпня. УНН. До магазину села Суботці Знам’янського району невідомі підкинули записку із ім’ям ймовірного убивці неповнолітньої Діани Хріненко. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.

Місцева жителька знайшла записку на східцях і передала касиру. Та віддала її правоохоронцям. Прізвище на аркуші паперу написали олівцем.

Записку долучили до матеріалів справи. Ведеться слідство.

Нагадуємо, поліція не розголошуватиме результати експертиз у справі неповнолітньої жительки Суботців Кіровоградської області Діани Хріненко, зниклої 24 серпня 2018 року, а підозрюваного у вбивстві дівчини розшукують. Про це повідомив заступник начальника слідчого управління ГУ НП в області Тарас Тарасенко на брифінгу.

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