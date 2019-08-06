Неизвестные подбросили в магазин записку с именем вероятного убийцы Дианы Хриненко
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 августа. УНН. В магазин села Субботцы Знаменского района неизвестные подбросили записку с именем вероятного убийцы несовершеннолетней Дианы Хриненко. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
Местная жительница нашла записку на ступеньках и передала кассиру. И отдала ее правоохранителям. Фамилию на листе бумаги написали карандашом.
Записку приобщили к материалам дела. Ведется следствие.
Напоминаем, полиция не будет разглашать результаты экспертиз по делу несовершеннолетней жительницы Субботцы Кировоградской области Дианы Хриненко, пропавшей 24 августа 2018 года, а подозреваемого в убийстве девушки ищут. Об этом сообщил заместитель начальника следственного управления ГУ ЧП в области Тарас Тарасенко на брифинге.