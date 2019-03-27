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Людський скелет знайдено в 12 км від села, де проживала Діана Хріненко

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Людські останки знайшли у полі на Кіровоградщині, правоохоронці припускають, що вони можуть належати зниклій неповнолітній Діані Хріненко. Про це сьогодні, 27 березня, під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП в області Роман Козьяков, повідомляє корреспондент УНН.

Людський скелет знайдено в 12 км від села, де проживала Діана Хріненко

Останки знайшли при виконанні польових робіт за 12 кілометрів від Суботців, де востаннє бачили дівчину.

Знайшли останки черепа та фрагменти одягу, які перебували поруч із дорогою. Згодом відкопали й тіло, яке належить жінці.

"Не виключаємо можливості, що рештки тіла належать зниклій у Суботцях Діані Хріненко, але наразі остаточну відповідь дати не можна. У справі Діани Хріненко затриманих немає", - зауважив правоохоронець.

Як повідомляв УНН, у Знам’янському районі Кіровоградської області знайшли фрагменти одягу зниклої 17-річної Діани Хріненко та людський скелет.

Нагадаємо, у селі Суботці Кіровоградської області зникла 17-річна Діана Хріненко. Ввечері 24 серпня 2018 року дівчина пішла в центр села на святкування Дня Незалежності та не повернулася.

Як повідомляв УНН, поліція встановила двох осіб, які можуть бути причетними до зникнення Діани. 

Поліція відпрацьовує шість робочих версій вбивства дівчини. У рамках кримінального провадження щодо розшуку безвісти зниклої дівчини було призначено 50 експертиз.

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