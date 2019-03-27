Зникнення Діани Хріненко: знайдено людський скелет та речі дівчини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Знам’янському районі Кіровоградської області знайшли фрагменти одягу зниклої 17-річної Діани Хріненко та людський скелет. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Кіровоградської області.
"У Знам’янському районі було виявлено скелет людини та фрагменти одягу, було проведено пізнання. Родичі зниклої неповнолітньої пізнали речі", - відповіли у поліції на питання, чи знайшли тіло зниклої Діани Хріненко.
У поліції додали, що остаточне рішення буде прийняте під час проведення експертизи.
Нагадаємо, у селі Суботці Кіровоградської області зникла 17-річна Діана Хріненко. Ввечері 24 серпня 2018 року дівчина пішла в центр села на святкування Дня Незалежності та не повернулася.
Як повідомляв УНН, поліція встановила двох осіб, які можуть бути причетними до зникнення Діани.
Поліція відпрацьовує шість робочих версій вбивства дівчини. У рамках кримінального провадження щодо розшуку безвісти зниклої дівчини було призначено 50 експертиз.