Исчезновение Дианы Хриненко: найдено человеческий скелет и вещи девушки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Знаменском районе Кировоградской области нашли фрагменты одежды пропавшей 17-летней Дианы Хриненко и человеческий скелет. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Кировоградской области.
"В Знаменском районе был обнаружен скелет человека и фрагменты одежды, было проведено опознания. Родственники пропавшей несовершеннолетней узнали вещи", - ответили в полиции на вопрос, нашли ли тело пропавшей Дианы Хриненко.
В полиции добавили, что окончательное решение будет принято во время проведения экспертизы.
Напомним, в селе Субботцы Кировоградской области исчезла 17-летняя Диана Хриненко. Вечером 24 августа 2018 девушка пошла в центр села на празднование Дня Независимости и не вернулась.
Как сообщал УНН, полиция установила двух человек, которые могут быть причастны к исчезновению Дианы.
Полиция отрабатывает шесть рабочих версий убийства девушки. В рамках уголовного производства по розыску без вести пропавшей девушки было назначено 50 экспертиз.