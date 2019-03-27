Исчезновение Дианы Хриненко: найдено человеческий скелет и вещи девушки

"В Знаменском районе был обнаружен скелет человека и фрагменты одежды, было проведено опознания. Родственники пропавшей несовершеннолетней узнали вещи", - ответили в полиции на вопрос, нашли ли тело пропавшей Дианы Хриненко.



В полиции добавили, что окончательное решение будет принято во время проведения экспертизы.



Напомним, в селе Субботцы Кировоградской области исчезла 17-летняя Диана Хриненко. Вечером 24 августа 2018 девушка пошла в центр села на празднование Дня Независимости и не вернулась.



Как сообщал УНН, полиция установила двух человек, которые могут быть причастны к исчезновению Дианы.



Полиция отрабатывает шесть рабочих версий убийства девушки. В рамках уголовного производства по розыску без вести пропавшей девушки было назначено 50 экспертиз.