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Человеческий скелет найден в 12 км от деревни, где проживала Диана Хриненко

Киев • УНН

 • 18998 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Человеческие останки нашли в поле на Кировоградской области, правоохранители предполагают, что они могут принадлежать пропавшей несовершеннолетней Диане Хриненко. По этом сегодня, 27 марта, во время брифинга сообщил начальник ГУ ЧП в области Роман Козьяков, сообщает корреспондент УНН.

Человеческий скелет найден в 12 км от деревни, где проживала Диана Хриненко

Останки нашли при выполнении полевых работ в 12 километрах от Субботцев, где в последний раз видели девушку.

Нашли остатки черепа и фрагменты одежды, которые находились рядом с дорогой. Впоследствии откопали и тело, которое принадлежит женщине.

"Не исключаем возможности, что останки тела принадлежат пропавшей в Субботцах Диане Хриненко, но пока окончательный ответ дать нельзя. По делу Дианы Хриненко задержанных нет", - отметил правоохранитель.

Как сообщал УНН, в Знаменском районе Кировоградской области нашли фрагменты одежды пропавшей 17-летней Дианы Хриненко и человеческий скелет.

Напомним, в селе Субботцы Кировоградской области исчезла 17-летняя Диана Хриненко. Вечером 24 августа 2018 девушка пошла в центр села на празднование Дня Независимости и не вернулась.

Как сообщал УНН, полиция установила двух человек, которые могут быть причастны к исчезновению Дианы.

Полиция отрабатывает шесть рабочих версий убийства девушки. В рамках уголовного производства по розыску без вести пропавшей девушки было назначено 50 экспертиз.

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