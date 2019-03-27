Человеческий скелет найден в 12 км от деревни, где проживала Диана Хриненко

Останки нашли при выполнении полевых работ в 12 километрах от Субботцев, где в последний раз видели девушку.



Нашли остатки черепа и фрагменты одежды, которые находились рядом с дорогой. Впоследствии откопали и тело, которое принадлежит женщине.



"Не исключаем возможности, что останки тела принадлежат пропавшей в Субботцах Диане Хриненко, но пока окончательный ответ дать нельзя. По делу Дианы Хриненко задержанных нет", - отметил правоохранитель.



Как сообщал УНН, в Знаменском районе Кировоградской области нашли фрагменты одежды пропавшей 17-летней Дианы Хриненко и человеческий скелет.

Напомним, в селе Субботцы Кировоградской области исчезла 17-летняя Диана Хриненко. Вечером 24 августа 2018 девушка пошла в центр села на празднование Дня Независимости и не вернулась.



Как сообщал УНН, полиция установила двух человек, которые могут быть причастны к исчезновению Дианы.



Полиция отрабатывает шесть рабочих версий убийства девушки. В рамках уголовного производства по розыску без вести пропавшей девушки было назначено 50 экспертиз.