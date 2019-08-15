Підозрюваного у вбивстві Діани Хріненко взяли під арешт
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 серпня. УНН. Ленінський районний суд Кропивницького обрав для підозрюваного у вбивстві неповнолітньої Діани Хріненко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, повідомляє кореспондент УНН.
Так, обрано запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави.
На подання апеляції - 5 днів після проголошення. Адвокат сказав, що рішення суду оскаржуватимуть.
Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної жительки Кіровоградщини Діани Хріненко.
15 серпня затриманого доставили до суду для обрання йому запобіжного заходу.
Для підозрюваного сторона обвинувачення просила у суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.
Нагадаємо, що 24 серпня 2018 року у селі Суботці Кіровоградської області зникла 16-річна місцева жителька Діана Хріненко. Пошуки зниклої дівчини тривали увесь час, проте її останки знайшли лише у березні 2019 року.