Підозрюваному у вбивстві Діани Хріненко просять арешт
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Ленінському районному суді Кропивницького підозрюваному у вбивстві неповнолітньої Діани Хріненко сторона обвинувачення клопоче про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, повідомляє кореспондент УНН.
Прокурор наполягає на запобіжному заході для підозрюваного у вбивстві Діани Хріненко у вигляді 60 днів арешту без права внесення застави.
Підозрюваний свою вину заперечує. Каже, що у нього є два свідки, які підтверджують, що у день вбивства дівчини в Суботцях його не було. За його словами, алібі можуть підтвердити співмешканка та сусідка.
Нагадаємо, 24 серпня 2018 року у селі Суботці Кіровоградської області зникла 17-річна місцева жителька Діана Хріненко. Пошуки зниклої дівчини тривали увесь час, проте її останки знайшли лише у березні 2019 року.
Поліцейським вдалось вийти на підозрюваного – 28-річного жителя одного з сіл того ж таки Знам’янського району на Кіровоградщині. Він переховувався у Польщі, польські правоохоронці і допомогли затримати підозрюваного.
15 серпня затриманого доставили до суду для обрання йому запобіжного заходу.