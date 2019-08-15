Підозрюваного у вбивстві Діани Хріненко доставили до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Затриманого у Польщі підозрюваного у вбивстві неповнолітньої жительки Кіровоградської області Діани Хріненко доставили до суду для обрання йому запобіжного заходу. Про це УНН повідомили у пресслужбі Нацполіції.
"Сьогодні, 15 серпня, поліцейські доставили зловмисника до суду для розгляду щодо обрання запобіжного заходу", - повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.
За його словами, 24 серпня 2018 року у селі Суботці Знам’янського району Кіровоградської області зникла 17-річна місцева жителька Діана Хріненко.
Аброськін зазначив, що поліцейські встановили обставини її зникнення. 24 серпня 2018 року 17-річна учениця місцевої школи Діана Хріненко вночі поверталася додому з дискотеки. Дорогою дівчина спілкувалась по телефону з хлопцем. Коли до подвір’я залишилося дійти близько 300 метрів, дівчина голосно закричала та сказала хлопцю, аби той швидко телефонував її матері, бо на неї напали. Потім зв’язок з нею перервався.
Пошуки зниклої дівчини тривали увесь час, проте її останки знайшли лише у березні 2019 року. При проведенні слідчих та розшукових дій поліцейським вдалось вийти на підозрюваного – 28-річного мешканця одного з сіл того ж таки Знам’янського району на Кіровоградщині.
Слідчі зібрали доказову базу щодо причетності молодика до вбивства Діани Хріненко. Після цього його оголосили в розшук.
"Поліцейським вдалося встановити місце перебування підозрюваного. Виявилося, що після скоєння злочину чоловік упродовж тривалого часу переховувався на території Республіки Польща. Завдяки тісній співпраці українських і польських правоохоронців зловмисника передано поліції України", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, напередодні у Польщі повідомили, що у місті Познань поліцейські затримали громадянина України, який підозрюється у вбивстві 17-річної дівчини на українській території.