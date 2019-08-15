Подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко доставили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Задержанный в Польше подозреваемый в убийстве несовершеннолетней жительницы Кировоградской области Дианы Хриненко доставлен в суд для избрания ему меры пресечения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"Сегодня, 15 августа, полицейские доставили злоумышленника в суд для рассмотрения относительно избрания меры пресечения", - сообщил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
По его словам, 24 августа 2018 гда в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области исчезла 17-летняя местная жительница Диана Хриненко.
Аброськин отметил, что полицейские установили обстоятельства ее исчезновения. 24 августа 2018 года 17-летняя ученица местной школы Диана Хриненко ночью возвращалась домой с дискотеки. По дороге девушка общалась по телефону с парнем. Когда во двор осталось пройти около 300 метров, девушка громко закричала и сказала парню, чтобы тот быстро звонил ее матери, потому что на нее напали. Затем связь с ним прервалась.
Поиски пропавшей девушки продолжались все время, однако ее останки нашли только в марте 2019 года. При проведении следственных и розыскных действий полицейским удалось выйти на подозреваемого - 28-летнего жителя одного из сел того же Знаменского района Кировоградской области.
Следователи собрали доказательную базу о причастности молодого человека к убийству Дианы Хриненко. После этого его объявили в розыск.
"Полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого. Оказалось, что после совершения преступления мужчина на протяжении длительного времени скрывался на территории Республики Польша. Благодаря тесному сотрудничеству украинских и польских правоохранителей злоумышленник передан полиции Украины", - сообщили в полиции.
Напомним, накануне в Польше сообщили, что в городе Познань полицейские задержали гражданина Украины, который подозревается в убийстве 17-летней девушки на украинской территории.