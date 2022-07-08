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Подозреваемый в убийстве Абэ признался, что стрелял в него

Подозреваемый в убийстве Абэ признался, что стрелял в него

Киев • УНН

 • 144011 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Подозреваемый в убийстве Синдзо Абэ признался в стрельбе в бывшего премьер-министра Японии, сообщила полиция на пресс-конференции в пятницу, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным полиции, Тецуя Ямагами, 41-летний безработный, сказал, что имеет ненависть к определенной группе, с которой, по его мнению, был связан Абэ.

Полиция заявила, что подозреваемый в стрельбе в пятницу использовал самодельное огнестрельное оружие.

Стрельба в бывшего премьер-министра Синдзо Абэ поразила Японию, имеющую один из самых низких показателей преступности с применением огнестрельного оружия в мире из-за чрезвычайно суровых законов о владении оружием.

В 2018 году Япония, страна с населением 125 миллионов человек, сообщила лишь о девяти случаях смерти от огнестрельного оружия — по сравнению с 39 740 в США того же года.

Согласно японским законам об огнестрельном оружии, разрешено продавать только дробовики и пневматические винтовки, а пистолеты запрещены законом. Но их получение долгий и сложный процесс, требующий напряженных усилий и большого терпения. При этом владельцы оружия должны пересдавать курс и сдавать экзамен каждые три года, чтобы продлить лицензию.

Из-за ограничений количество частных владельцев оружия в Японии остается крайне низким.

Контекст

8 июля бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в результате покушения на него. В Абэ стреляли ранее в тот же день во время его публичного выступления в Наре, недалеко от Киото. Нападавший задержан.

67-летний Синдзо Абэ ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии.

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