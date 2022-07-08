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На колишнього прем'єра Японії Сіндзо Абе вчинено напад, він поранений - ЗМІ

На колишнього прем'єра Японії Сіндзо Абе вчинено напад, він поранений - ЗМІ

Київ • УНН

 • 156812 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Як повідомляє телеканал NHK, невідомий вистрілив у екс-прем'єра Японії Сіндзо Абе під час його вуличного виступу у місті Нара. Абе зазнав поранення, його госпіталізували, передає УНН.

Деталі

Репортер NHK заявив, що почув звук, схожий на вистріл. NHK пише, що екс-прем'єр отримав поранення у груди. За словами очевидців, політик знепритомнів. 

Як зазначається, нападника затримано.

Довідка 

Сіндзо Абе — японський політик, колишній прем'єр-міністр Японії, голова Ліберально-демократичної партії Японії (ЛДП) (2006—2007, 2012—2020).

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