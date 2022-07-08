На колишнього прем'єра Японії Сіндзо Абе вчинено напад, він поранений - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Як повідомляє телеканал NHK, невідомий вистрілив у екс-прем'єра Японії Сіндзо Абе під час його вуличного виступу у місті Нара. Абе зазнав поранення, його госпіталізували, передає УНН.
Деталі
Репортер NHK заявив, що почув звук, схожий на вистріл. NHK пише, що екс-прем'єр отримав поранення у груди. За словами очевидців, політик знепритомнів.
Як зазначається, нападника затримано.
Довідка
Сіндзо Абе — японський політик, колишній прем'єр-міністр Японії, голова Ліберально-демократичної партії Японії (ЛДП) (2006—2007, 2012—2020).