На бывшего премьера Японии Синдзо Абэ совершено нападение, он ранен - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Как сообщает телеканал NHK, неизвестный выстрелил в экс-премьера Японии Синдзо Абэ во время его уличного выступления в городе Нара. Абэ получил ранение, его госпитализировали, передает УНН.
Детали
Репортер NHK заявил, что услышал звук, похожий на выстрел. NHK пишет, что экс-премьер получил ранение в грудь. По словам очевидцев, политик потерял сознание.
Как отмечается, нападавший задержан.
Справка
Синдзо Абэ — японский политик, бывший премьер-министр Японии, глава Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) (2006—2007, 2012—2020).