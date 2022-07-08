На бывшего премьера Японии Синдзо Абэ совершено нападение, он ранен - СМИ

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Как сообщает телеканал NHK, неизвестный выстрелил в экс-премьера Японии Синдзо Абэ во время его уличного выступления в городе Нара. Абэ получил ранение, его госпитализировали, передает УНН.

Детали

Репортер NHK заявил, что услышал звук, похожий на выстрел. NHK пишет, что экс-премьер получил ранение в грудь. По словам очевидцев, политик потерял сознание. 

Как отмечается, нападавший задержан.

Справка

Синдзо Абэ — японский политик, бывший премьер-министр Японии, глава Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) (2006—2007, 2012—2020).

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