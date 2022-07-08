Підозрюваний у вбивстві Абе зізнався, що стріляв у нього
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Підозрюваний у вбивстві Сіндзо Абе зізнався у стрільбі у колишнього прем'єр-міністра Японії, повідомила поліція на пресконференції в п'ятницю, пише УНН з посиланням на CNN.
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За даними поліції, Тецуя Ямагамі, 41-річний безробітний, сказав, що має ненависть до певної групи, з якою, на його думку, був пов'язаний Абе.
Поліція заявила, що підозрюваний у стрільбі у п'ятницю використав саморобної вогнепальної зброї.
Стрілянина в колишнього прем'єр-міністра Сіндзо Абе вразила Японію, яка має один із найнижчих показників злочинності із застосуванням вогнепальної зброї у світі через надзвичайно суворі закони про володіння зброєю.
У 2018 році Японія, країна з населенням 125 мільйонів людей, повідомила лише про дев'ять випадків смерті від вогнепальної зброї — порівняно з 39 740 у США того ж року.
Відповідно до японських законів про вогнепальну зброю, дозволено продавати тільки дробовики та пневматичні гвинтівки, а пістолети заборонені законом. Але їхнє одержання — довгий і складний процес, що потребує напружених зусиль та великого терпіння. При цьому власники зброї повинні перездавати курс та складати іспит кожні три роки, щоб продовжити ліцензію.
Через обмеження кількість приватних власників зброї в Японії залишається вкрай низькою.
Контекст
8 липня колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер внаслідок замаху на нього. В Абе стріляли раніше того ж дня під час його публічного виступу в Нарі, неподалік від Кіото. Нападника затримано.
67-річний Сіндзо Абе пішов у відставку з посади прем'єра у 2020 році, але залишався впливовою фігурою у правлячій Ліберально-демократичній партії Японії.