Колишній прем'єр Японії Абе помер після стрілянини у нього - ЗМІ

Деталі

"Колишній прем'єр-міністр Сіндзо Абе, який отримав вогнепальне поранення під час виступу, помер у лікарні Касіхара префектури Нара, де перебував на лікуванні. Йому було 67 років", - пише NHK.

Телеканал зазначає, що джерела у Ліберально-демократичній партії (ЛДП) повідомляють, що колишній прем'єр-міністр Японії Абе Сіндзо помер.

У нього стріляли під час виступу в п'ятницю в місті Нара, неподалік Кіото.

Доповнення

67-річний Сіндзо Абе пішов у відставку з посади прем'єра у 2020 році, але залишався впливовою фігурою у правлячій Ліберально-демократичній партії Японії.