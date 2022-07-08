Бывший премьер Японии Абэ скончался после стрельбы в него - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после ранения из огнестрельного оружия во время выступления, сообщает государственный вещатель NHK, пишет УНН.
Детали
"Бывший премьер-министр Синдзо Абэ, получивший огнестрельное ранение во время выступления, скончался в больнице Касихара префектуры Нара, где находился на лечении. Ему было 67 лет", - пишет NHK.
Телеканал отмечает, что источники в Либерально-демократической партии (ЛДП) сообщают, что бывший премьер-министр Японии Абе Синдзо скончался.
В него стреляли во время выступления в пятницу в городе Нара, недалеко от Киото.
Дополнение
67-летний Синдзо Абэ ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии.