Под ВР на митинг собрались несколько десятков человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Несколько десятков человек собрались на акции под стенами Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
На сегодня вблизи ВР заявляли акцию против открытия рынка земли. Митингующие даже перекрывали улицу Михаила Грушевского.
Также под стенами парламента заметно людей, которые стоят с плакатами "Не уничтожайте охотничье собаководство" и др.
В то же время, около ВР находятся правоохранители, обеспечивающие правопорядок.
Напомним, Нацгвардия и полиция усиленно охраняют порядок в центре Киева.