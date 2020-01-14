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Нацгвардія і поліція посилено охороняють порядок у центрі Києва

Нацгвардія і поліція посилено охороняють порядок у центрі Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Поліція у вівторок, 14 січня, посилила заходи безпеки у середмісті столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - сказано у повідомленні.

Сьогодні у центральній частині Києва, як вказано, анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України.

Чергувати у посиленому режимі будуть працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу.

Правоохоронці звернулися до організаторів та учасників заходів з проханням "дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків".

Нагадаємо, 14 січня ВР збирається на перше засідання у 2020 році.

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