Нацгвардія і поліція посилено охороняють порядок у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Поліція у вівторок, 14 січня, посилила заходи безпеки у середмісті столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - сказано у повідомленні.
Сьогодні у центральній частині Києва, як вказано, анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України.
Чергувати у посиленому режимі будуть працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу.
Правоохоронці звернулися до організаторів та учасників заходів з проханням "дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов’язків".
Нагадаємо, 14 січня ВР збирається на перше засідання у 2020 році.