Нацгвардия и полиция усиленно охраняют порядок в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Полиция во вторник, 14 января, усилила меры безопасности в центре столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.
Сегодня в центральной части Киева, как указано, анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины.
Дежурить в усиленном режиме будут работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.
Правоохранители обратились к организаторам и участникам мероприятий с просьбой "соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей".
Напомним, 14 января ВР собирается на первое заседание в 2020 году.