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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111861 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115100 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113574 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127482 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105193 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107953 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108059 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131878 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130649 просмотра

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Нацгвардия и полиция усиленно охраняют порядок в центре Киева

Нацгвардия и полиция усиленно охраняют порядок в центре Киева

Киев  •  УНН

 • 19960 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Полиция во вторник, 14 января, усилила меры безопасности в центре столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

Сегодня в центральной части Киева, как указано, анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины.

Дежурить в усиленном режиме будут работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Правоохранители обратились к организаторам и участникам мероприятий с просьбой "соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей".

Напомним, 14 января ВР собирается на первое заседание в 2020 году.

Украинские Национальные Новости

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