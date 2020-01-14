ВР візьметься за зміни Зеленського до Конституції щодо скасування адвокатської монополії

КИЇВ. 14 січня. УНН. Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні планує розглянути низку законопроектів, зокрема, президентські законопроекти про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії №1013 та щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів ВР №1028. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний сьогоднішнього засідання ВРУ.