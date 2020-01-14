ВР візьметься за зміни Зеленського до Конституції щодо скасування адвокатської монополії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні планує розглянути низку законопроектів, зокрема, президентські законопроекти про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії №1013 та щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів ВР №1028. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний сьогоднішнього засідання ВРУ.

Так, парламентарі планують розглянути для попереднього схвалення президентські законопроекти про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії №1013 та щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів ВР №1028. Планується повторно розглянути внесення змін до ЗУ "Про державну службу" щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій та груп у ВР з пропозиціями Президента №0970.

Також у другому читанні нардепи планують розгляд законопроектів №2589 про Державний бюджет України на 2020 рік щодо Фонду розвитку підприємництва, №2187 щодо збереження культурних цінностей.

Окрім того, у першому читанні планують розгляд законопроектів №2343 про зміни у законодавстві щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, №2426 щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом та інші.

Також у Раді запланований розгляд низки ратифікацій та проектів постанов. Зокрема, плануються до розгляду постанови щодо проблем виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини №2468, організацію протиракової боротьби в України №2377 та безпеки діяльності журналістів №2541.

Додамо, сьогодні відбудеться перше засідання ВРУ у 2020 році.

Нагадаємо, за словами голови ВРУ Дмитра Разумкова, законопроект про запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні наразі не стоїть на порядку денному Верховної Ради.

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