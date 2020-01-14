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ВР возьмется за изменения Зеленского в Конституцию об отмене адвокатской монополии

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Киев  •  УНН

 • 12405 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, президентские законопроекты о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии №1013 и относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов ВР №1028. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня сегодняшнего заседания ВРУ.

Так, парламентарии планируют рассмотреть для предварительного одобрения президентские законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии №1013 и относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов ВР №1028. Планируется повторно рассмотреть внесение изменений в ЗУ "О государственной службе" относительно статуса работников секретариатов депутатских фракций и групп в ВР с предложениями Президента №0970.

Также во втором чтении нардепы планируют рассмотрение законопроектов №2589 о Государственном бюджете Украины на 2020 год относительно Фонда развития предпринимательства, №2187 относительно сохранения культурных ценностей.

Кроме того, в первом чтении планируется рассмотрение законопроектов №2343 об изменениях в законодательстве по социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, №2426 по детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом и другие.

Также в Раде запланировано рассмотрение ряда ратификаций и проектов постановлений. В частности, планируются к рассмотрению постановления по проблемам выполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека №2468, организации противораковой борьбы в Украине №2377 и безопасности деятельности журналистов №2541.

Добавим, сегодня состоится первое заседание ВРУ в 2020 году.

Напомним, по словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект о введении рынка сельскохозяйственных земель в Украине пока не стоит на повестке дня Верховной Рады.

Украинские Национальные Новости

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