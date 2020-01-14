Під ВР на мітинг зібралися кілька десятків людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Кілька десятків людей зібралися на акції під стінами Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
На сьогодні поблизу ВР заявляли акцію проти відкриття ринку землі. Мітингарі навіть перекривали вулицю Михайла Грушевського.
Також під стінами парламенту помітно людей, які стоять з плакатами "Не знищуйте мисливське собаківництво" та інших.
Водночас, поблизу ВР перебувають правоохоронці, які забезпечують правопорядок.
Нагадаємо, Нацгвардія і поліція посилено охороняють порядок у центрі Києва.