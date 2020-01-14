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Мітингарі перекрили рух на вулиці у центрі столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. У Києві біля стадіону "Динамо" учасники акції протесту проти відкриття ринку землі заблокували рух транспорту, передає кореспондент УНН.

Так, рух вулицею Михайла Грушевського майже заблоковано - мітингарі роблять виключення лише для машин "швидкої", поліції та громадського транспорту. Час від часу затор з автомобілів розтягується аж до будівлі Кабміну.

В акції беруть участь близько пів сотні людей. Зі слів організаторів, акція буде продовжуватись до 16:00.

На місці чергують медики та правоохоронці.

Також близько 11:00 у цьому місці рух перекривала поліція.

Нагадаємо, Нацгвардія і поліція посилено охороняють порядок у центрі Києва.

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