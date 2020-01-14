Мітингарі перекрили рух на вулиці у центрі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Києві біля стадіону "Динамо" учасники акції протесту проти відкриття ринку землі заблокували рух транспорту, передає кореспондент УНН.
Так, рух вулицею Михайла Грушевського майже заблоковано - мітингарі роблять виключення лише для машин "швидкої", поліції та громадського транспорту. Час від часу затор з автомобілів розтягується аж до будівлі Кабміну.
В акції беруть участь близько пів сотні людей. Зі слів організаторів, акція буде продовжуватись до 16:00.
На місці чергують медики та правоохоронці.
Також близько 11:00 у цьому місці рух перекривала поліція.
Нагадаємо, Нацгвардія і поліція посилено охороняють порядок у центрі Києва.