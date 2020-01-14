Митингующие перекрыли движение на улице в центре столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В Киеве возле стадиона "Динамо" участники акции протеста против открытия рынка земли заблокировали движение транспорта, передает корреспондент УНН.
Так, движение по улице Михаила Грушевского почти заблокировано - митингующие делают исключения только для машин "скорой", полиции и общественного транспорта. Время от времени пробка из автомобилей растягивается до здания Кабмина.
В акции принимают участие около полсотни человек. По словам организаторов, акция будет продолжаться до 16:00.
На месте дежурят медики и правоохранители.
Также около 11:00 в этом месте движение перекрывала полиция.
Напомним, Нацгвардия и полиция усиленно охраняют порядок в центре Киева.