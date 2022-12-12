Под Мелитополем обстреляли мост, через который оккупанты перевозили технику
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Под временно оккупированным Мелитополем раздались взрывы на мосту, через который россияне опрокидывали свою технику.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram, пишет УНН.
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“В Мелитополе “устал” мост, который объединял город с селом Константиновка. Это один из стратегически важных мостов после “усталости” Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления. Что же, недорогие решисты, ВСУ уже рядом” — написал Федоров.
Константиновка — восточный пригород Мелитополя, через него и взорванный мост проходит автомобильная дорога на Бердянск и Мариуполь.
Добавим
В эти выходные в районе Мелитополя Запорожской области ВСУ уничтожили вражеский блокпост, где организован логистический узел для опрокидывания вражеской техники.
До того же “отменяли” радиолокационную станцию и гостинично-ресторанный комплекс, где находились оккупанты.