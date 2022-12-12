Під Мелітополем обстріляли міст, через який окупанти перевозили техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Під тимчасово окупованим Мелітополем пролунали вибухи на мосту, через який росіяни перекидали свою техніку.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров у своєму Telegram, пише УНН.
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“У Мелітополі „втомився“ міст, який з’єднував місто із селом Костянтинівка. Це один зі стратегічно важливих мостів після „втоми“ Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Що ж, недорогі рашисти, ЗСУ вже поруч” — написав Федоров.
Костянтинівка — східне передмістя Мелітополя, через нього і підірваний міст проходить автомобільна дорога на Бердянськ та Маріуполь.
Додамо
Цими вихідними в районі Мелітополя Запорізької області ЗСУ знищили ворожий блокпост, де організовано логістичний вузол для перекидання ворожої техніки.
До того ж “відмінусували” радіолокаційну станцію та готельно-ресторанний комплекс, де перебували окупанти.