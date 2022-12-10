В окупованому Мелітополі горить база відпочинку: “підсмажилося” близько 200 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Мер тимчасово окупованого Мелітополя поінформував про пожежу в місті. Повідомляється про вибух на базі відпочинку, де “підсмажилося” близько 200 окупантів, пише УНН.
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Федоров, посилаючись на місцевих жителів повідомив, що за попередніми підрахунками “підсмажилося” близько 200 окупантів.
Усіх поранених орків везуть одразу до лікарень в Криму, адже у мелітопольських вже бракує місць.
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“Швидкі” їдуть з різних частин Мелітополя — не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони. Не всім оркам дорога до лікарень. Деякі “швидкі” завертають до моргу”, — написав Федоров.
Окупаційна влада зі своєї сторони повідомила про двох загиблих, ще двоє постраждали внаслідок удару по базі відпочинку “Привал мисливця”.
Нагадаємо
У Мелітополі вчора було гаряче. Про це повідомив міський голова Іван Федоров і додав, що у всіх районах міста чути вибухи.