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В окупованому Мелітополі горить база відпочинку: “підсмажилося” близько 200 окупантів

В окупованому Мелітополі горить база відпочинку: “підсмажилося” близько 200 окупантів

Київ • УНН

 • 885015 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Мер тимчасово окупованого Мелітополя поінформував про пожежу в місті. Повідомляється про вибух на базі відпочинку, де “підсмажилося” близько 200 окупантів, пише УНН.

Деталі

Федоров, посилаючись на місцевих жителів повідомив, що за попередніми підрахунками “підсмажилося” близько 200 окупантів.

Усіх поранених орків везуть одразу до лікарень в Криму, адже у мелітопольських вже бракує місць.

Цитата

“Швидкі” їдуть з різних частин Мелітополя — не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони. Не всім оркам дорога до лікарень. Деякі “швидкі” завертають до моргу”, — написав Федоров.

Окупаційна влада зі своєї сторони повідомила про двох загиблих, ще двоє постраждали внаслідок удару по базі відпочинку “Привал мисливця”.

Нагадаємо

У Мелітополі вчора було гаряче. Про це повідомив міський голова Іван Федоров і додав, що у всіх районах міста чути вибухи.

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