В окупованому Мелітополі горить база відпочинку: “підсмажилося” близько 200 окупантів

Деталі

Федоров, посилаючись на місцевих жителів повідомив, що за попередніми підрахунками “підсмажилося” близько 200 окупантів.

Усіх поранених орків везуть одразу до лікарень в Криму, адже у мелітопольських вже бракує місць.

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“Швидкі” їдуть з різних частин Мелітополя — не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони. Не всім оркам дорога до лікарень. Деякі “швидкі” завертають до моргу”, — написав Федоров.

Окупаційна влада зі своєї сторони повідомила про двох загиблих, ще двоє постраждали внаслідок удару по базі відпочинку “Привал мисливця”.

Нагадаємо

У Мелітополі вчора було гаряче. Про це повідомив міський голова Іван Федоров і додав, що у всіх районах міста чути вибухи.