В оккупированном Мелитополе горит база отдыха: “поджарилось” около 200 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Мэр временно оккупированного Мелитополя проинформировал о пожаре в городе. Сообщается о взрыве на базе отдыха, где “поджарилось” около 200 оккупантов, пишет УНН.
Детали
Федоров, ссылаясь на местных жителей сообщил, что по предварительным подсчетам “поджарилось” около 200 оккупантов.
Всех раненых орков везут сразу в больниц в Крыму, ведь в мелитопольских уже не хватает мест.
Цитата
“Скорые” едут из разных частей Мелитополя — не только из восточной, где горит, а и из южной стороны. Не всем оркам дорога к больницам. Некоторые “скорые” заворачивают в морг”, — написал Федоров.
Оккупационные власти со своей стороны сообщили о двух погибших, еще двое пострадали в результате удара по базе отдыха “Привал охотника”.
Напомним
В Мелитополе вчера было жарко. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров и добавил, что во всех районах города слышны взрывы.