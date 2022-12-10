У Мелітополі гаряча "бавовна": вибухи чутно у всіх районах міста - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Мелітополі гаряче. Про це повідомив міський голова Іван Федоров і додав, що у всіх районах міста чути вибухи, передає УНН.
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"У Мелітополі гаряче. Понад 10 гучних вибухів чутно у всіх районах міста", - написав Федоров.
За його словами, окупанти метушаться.
"Чекаємо на гарні новини від ЗСУ", - резюмував міський голова.
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Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в тимчасовоокупованому Мелітополі Запорзької області окупанти почали вручати місцевим жителям повістки.