В Мелитополе горячий "хлопок": взрывы слышны во всех районах города - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Мелитополе горячо. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров и добавил, что во всех районах города слышны взрывы, передает УНН.
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"В Мелитополе горячо. Более 10 громких взрывов слышно во всех районах города", - написал Федоров.
По его словам, оккупанты суетятся.
"Ждем хороших новостей от ВСУ", - резюмировал городской голова.
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Ранее
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во временноокупаемом Мелитополе Запорожской области оккупанты начали вручать местным жителям повестки.