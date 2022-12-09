Племінник кадирова став новим "смотрящим" у Мелітополі – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російські окупанти призначили племінника рамзана кадирова новим "смотрящим" у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області. Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"На цьому тижні приїхав новий "гастролер", який є племінником кадирова. І в місті обговорюють, що приїхав черговий "смотрящий" від кадирова. Раніше це був мурат саїдов, який контролював фінансові потоки, мародерства і викрадення людей. Сьогодні це племінник кадирова, який де-юре був у Чечні міністром аграрної політики, а зараз приїхав до Мелітополя грабувати наше цивільне населення", – сказав Федоров.
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У Мелітополі окупанти почали роздавати повістки.