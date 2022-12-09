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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Племінник кадирова став новим "смотрящим" у Мелітополі – мер

Племінник кадирова став новим "смотрящим" у Мелітополі – мер

Київ • УНН

 • 772916 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російські окупанти призначили племінника рамзана кадирова новим "смотрящим" у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області. Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

"На цьому тижні приїхав новий "гастролер", який є племінником кадирова. І в місті обговорюють, що приїхав черговий "смотрящий" від кадирова. Раніше це був мурат саїдов, який контролював фінансові потоки, мародерства і викрадення людей. Сьогодні це племінник кадирова, який де-юре був у Чечні міністром аграрної політики, а зараз приїхав до Мелітополя грабувати наше цивільне населення", – сказав Федоров.

Нагадаємо

У Мелітополі окупанти почали роздавати повістки.

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