Племянник кадырова стал новым "смотрящим" в Мелитополе – мэр

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"На этой неделе приехал новый "гастроллер", котоый является племянником кадырова. И в городе обсуждают, что приехал очередной "смотрящий" от кадырова. Раньше это был мурат саидов, который контролировал финансовые потоки, мародерства и похищение людей. Сегодня это племянник кадырова, который де-юре был в Чечне министром аграрной политики, а сейчас приехал в Мелитополь грабить наше гражданское население", – сказал Федоров.

Напомним

В Мелитополе оккупанты начали раздавать повестки.