Племянник кадырова стал новым "смотрящим" в Мелитополе – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Российские оккупанты назначили племянника рамзана кадырова новым "смотрящим" во временно захваченном Мелитополе Запорожской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"На этой неделе приехал новый "гастроллер", котоый является племянником кадырова. И в городе обсуждают, что приехал очередной "смотрящий" от кадырова. Раньше это был мурат саидов, который контролировал финансовые потоки, мародерства и похищение людей. Сегодня это племянник кадырова, который де-юре был в Чечне министром аграрной политики, а сейчас приехал в Мелитополь грабить наше гражданское население", – сказал Федоров.
Напомним
В Мелитополе оккупанты начали раздавать повестки.