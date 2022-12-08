В окупованому Мелітополі рашисти почали роздавати повістки

Деталі

На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час.

Додамо

У росії створюють єдину електронну базу даних військовозобов’язаних і оцифровують всі чинні документи військового обліку та архіви військкоматів для того, щоб надсилати повістки через СМС, електронну пошту та соцмережі.