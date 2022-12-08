В оккупированном Мелитополе рашисты начали раздавать повестки.
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во временноокупаемом Мелитополе Запорожской области оккупанты начали вручать местным жителям повестки, передает УНН.
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На временно занятой территории Запорожской области, с целью пополнения текущих потерь, российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей. В частности, в городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.
Добавим
В России создают единую электронную базу данных военнообязанных’и оцифровывают все действующие документы военного учета и архивы военкоматов для того, чтобы присылать повестки через СМС, электронную почту и соцсети.