В оккупированном Мелитополе рашисты начали раздавать повестки.

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На временно занятой территории Запорожской области, с целью пополнения текущих потерь, российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей. В частности, в городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.

Добавим

В России создают единую электронную базу данных военнообязанных’и оцифровывают все действующие документы военного учета и архивы военкоматов для того, чтобы присылать повестки через СМС, электронную почту и соцсети.