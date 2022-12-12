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Пекельні вихідні: під Мелітополем знищено ворожий блокпост, РЛС та готель з окупантами

Пекельні вихідні: під Мелітополем знищено ворожий блокпост, РЛС та готель з окупантами

Київ • УНН

 • 879457 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Цими вихідними в районі Мелітополя Запорізької області знищили ворожий блокпост, де організовано логістичний вузол для перекидання ворожої техніки. Також було знищено радіолокаційну станцію та готельно-ресторанний комплекс, де перебували окупанти. Про це на брифінгу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Найпекельнішими для рашистів були саме вихідні. По-перше, було знищено їх блокпост, який знаходився на відстані 20 км від міста Мелітополя. Це знаковий населений пункт Новобогданівка, тому що там логістичний вузол, через який вони ведуть перекидання залізничною дорогою військової техніки. По-друге, була знищена радіолокаційна станція, через яку рашисти здійснювали своїми силами ППО відслідковування і проводили аеронавігацію. І третє, це знищення рашистів на території ресторанного комплексу на околиці Мелітополя. На базі цього готельно-ресторанного комплексу постійно проживав підрозділ фсб, який відповідав за аналітику та ведення баз даних фсб. І також на території готельного-ресторанного комплексу часто були осетинці, які і проживали, і відпочивали на базі готелю», – розповів Федоров.

Що стосується втрат, то Федоров зазначив, що загиблих на території готелю окупантів десятки. Близько 200 поранених були відвезені до шпиталів.

«Ми бачимо і реакцію місцевих колаборантів та окупантів. Вони помітили, що їх система ППО не діє і вже вчора зранку займалися перекиданням військових угруповань в інші місця, щоб приховати їх», – зазначив Федоров.

Нагадаємо

10 грудня в Мелітополі було чутно понад 10 гучних вибухів у всіх районах міста.

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