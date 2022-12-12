Адские выходные: под Мелитополем уничтожен вражеский блокпост, РЛС и гостиница с оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В эти выходные в районе Мелитополя Запорожской области уничтожили вражеский блокпост, где организован логистический узел для перебрасывания вражеской техники. Также была уничтожена радиолокационная станция и гостинично-ресторанный комплекс, где находились оккупанты. Об этом на брифинге сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает корреспондент УНН.
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«Самыми адскими для рашистов были именно выходные. Во-первых, был уничтожен их блокпост, который находился в 20 км от города Мелитополя. Это знаковый населенный пункт Новобогдановка, потому что там логистический узел, через который они ведут перебрасывание по железной дороге военной техники. Во-вторых, была уничтожена радиолокационная станция, через которую рашисты осуществляли своими силами ПВО отслеживание и проводили аэронавигацию. И третье – это уничтожение рашистов на территории ресторанного комплекса на окраине Мелитополя. На базе этого гостинично-ресторанного комплекса постоянно проживало подразделение фсб, отвечающее за аналитику и ведение баз данных фсб. И также на территории гостинично-ресторанного комплекса часто были осетинцы, которые и проживали, и отдыхали на базе гостиницы», – рассказал Федоров.
Что касается потерь, то Федоров отметил, что погибших на территории отеля оккупантов десятки. Около 200 раненых были отвезены в больницы.
«Мы видим и реакцию местных коллаборантов и оккупантов. Они заметили, что их система ПВО не действует и уже вчера утром занимались перебрасыванием военных группировок в другие места, чтобы спрятать их», – отметил Федоров.
Напомним
10 декабря в Мелитополе было слышно более 10 громких взрывов во всех районах города.