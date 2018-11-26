Под консульством РФ в Харькове зажгли шины и файеры
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Под консульством РФ в Харькове зажгли шины и файеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на IT Sector Харьков, который разместил соответствующие фото и видео в Twitter.
"Под консульством РФ в Харькове зажгли шины. Затем митингующие запустили фаера в консульство. Харьков во дворе консульства загорелась елка", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, возле посольства РФ в Одессе протест, активисты бросают петарды.
Кроме того, сегодня ночью под посольство РФ в Одессе принесли "окровавленные" тельняшки. Их повесили на забор диппредставительства.
Напомним, вчера пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины. Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов. Ранены шесть украинских моряков.
26 ноября 2018
"Горы гори ясно, чтобы не погасло" pic.twitter.com/sV4Xg6v5Bq- IT Sector Харьков (@itsector) 26 ноября 2018