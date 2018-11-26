Під консульством РФ у Харкові запалили шини та фаєри
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Під консульством РФ у Харкові запалили шини та фаєри. Про це повідомляє УНН з посиланням на IT Sector Харків, який розмістив відповідні фото та відео у Twitter.
"Під консульством РФ у Харкові запалили шини. Потім мітингарі запустили фаєра в консульство. Харків у дворі консульства загорілася ялинка", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, біля посольства РФ в Одесі протест, активісти кидають петарди.
Крім того, сьогодні вночі під посольство РФ в Одесі принесли "закривавлені" тільники. Їх повісили на паркан дипустанови.
Нагадаємо, вчора прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України. Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден. Поранено шестеро українських моряків.
26 листопада 2018 р.
"Гори гори ясно, чтобы не погасло" pic.twitter.com/sV4Xg6v5Bq— IT Sector Харків (@itsector) 26 листопада 2018 р.