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Во время обстрелов Авдеевки пострадали представители военной администрации - глава МВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. В результате российских ударов по Авдеевке представители военной администрации получили контузии. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, пишет УНН.

Цитата

«Есть, к сожалению, и погибшие, есть и люди под завалами, есть и раненые»,- сказал Виталий Барабаш.

«Два молодых парня, представители военной администрации, развозившие хлеб по старой части города также получили контузии».

Детали

Вчера около двух десятков российских ракет ударили по территории Авдеевской громады. В результате пострадали двое молодых парней, представителей военной администрации, которые развозили хлеб по старой части города. Также среди раненых мужчина 1954 года рождения и женщина 1979 года рождения.

Среди погибших мужчина 1938 года рождения.

Два человека, очень пожилой мужчина и его тоже уже пожилая женщина находятся под завалами.

Дополнение

По словам Барабаша, третьи сутки не утихают бои вокруг Авдеевки.

Президент Владимир Зеенлский заявил, что украинские военные удерживают свои позиции в Авдеевке Донецкой области. 

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