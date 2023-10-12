Во время обстрелов Авдеевки пострадали представители военной администрации - глава МВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В результате российских ударов по Авдеевке представители военной администрации получили контузии. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, пишет УНН.
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«Есть, к сожалению, и погибшие, есть и люди под завалами, есть и раненые»,- сказал Виталий Барабаш.
«Два молодых парня, представители военной администрации, развозившие хлеб по старой части города также получили контузии».
Детали
Вчера около двух десятков российских ракет ударили по территории Авдеевской громады. В результате пострадали двое молодых парней, представителей военной администрации, которые развозили хлеб по старой части города. Также среди раненых мужчина 1954 года рождения и женщина 1979 года рождения.
Среди погибших мужчина 1938 года рождения.
Два человека, очень пожилой мужчина и его тоже уже пожилая женщина находятся под завалами.
Дополнение
По словам Барабаша, третьи сутки не утихают бои вокруг Авдеевки.
Президент Владимир Зеенлский заявил, что украинские военные удерживают свои позиции в Авдеевке Донецкой области.