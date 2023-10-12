Під час обстрілів Авдіївки постраждали представники військової адміністрації - голова МВА

Цитата

«Є, на жаль, і загиблі, є і люди під завалами, є і поранені»,- сказав Віталій Барабаш.

«Два молодих хлопця, представники військової адміністрації, розвозили хліб по старій частині міста також отримали контузії».

Деталі

Вчора близько двох десятків російських ракет вдарили по території Авдіївської громади. Внаслідок постраждали двоє молодих хлопців, представників військової адміністрації, які розвозили хліб по старій частині міста. Також серед поранених чоловік 1954 року народження та жінка 1979 року народження.

Серед загиблих чоловік 1938 року народження.

Дві людини, дуже літній чоловік і його теж вже літня жінка знаходяться під завалами.

Доповнення

За словами Барабаша, третю добу не вщухають бої навколо Авдіївки.

Президент Володимир Зеенлский заявив, що українські військові утримують свої позіції в Авдіївці Донецької області.