росіяни третій день масово атакують Авдіївку - голова МВА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Третю добу не вщухають бої навколо Авдіївки. Про деталі російських атак в ефірі телемарафону розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, пише УНН.

Цитата

«Третю добу не вщухають бої навколо міста, не вщухають обстріли, як по позиціях, так і по самому місту. Ніч ця пройшла більш менш спокійно. Саме по місту було декілька невеличких обстрілів. 2:55 відбувся ракетний удар черговий. Сьогодні перший, але за минулі дві доби це вже десь 30, 35-ий. Чесно кажучи навіть вже збились з-під рахунків»,- сказав Віталій Барабаш.

Деталі

За його словами, 10 жовтня відбулась наймасованіша атака на Авдіївку з моменту повномасштабного вторгнення. Ворогом було задіяно дуже багато броньованої техніки. Спочатку пішло приблизно 50 одиниць техніки та близько 2000 особового складу противника.

Як зазначив Барабаш, вчора день був за іншим сценарієм. Військо рф здебільшого для штурмових дій використовувало піхоту, а не техніку. Окупанти висаджували свій десант групами по 20-30 людей і одночасно висовувались на 10-12 напрямків до української лінії. За словами Барабаша, ситуація не проста, але контрольована.

Доповнення

російські війська активізувались на Авдіївському напрямку, інтенсивно обстрілюючи позиції Сил оборони України з різного виду озброєння.

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