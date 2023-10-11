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Актуальне
росіяни активізували наступальні дії на Авдіївському напрямку

росіяни активізували наступальні дії на Авдіївському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. російські війська активізувались на Авдіївському напрямку, інтенсивно обстрілюючи позиції Сил оборони України з різного виду озброєння. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ворог інтенсивно обстрілює позиції Сил оборони з танків, РСЗВ, мінометів, ствольної артилерії. Також завдає ударів дронами-камікадзе та авіацією.

Проте військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ продовжують утримувати займані позиції та відбивають атаки загарбників, вказали в ДПСУ.

Доповнення

Сьогодні, 11 жовтня, Авдіївка Донецької області зазнала масованої атаки армії рф. росіяни атакували місто близько 10 ракетами. Відомо про одного загиблого, є поранені.

За словами голови Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, розпочалась нова битва за місто.

Українські Національні Новини

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