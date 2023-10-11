росіяни зранку випустили по Авдіївці близько 10 ракет: влучили в багатоповерхівки та коксохімічний завод, є загиблий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Авдіївка Донецької області зазнала масованої атаки армії рф. росіяни атакували місто близько 10 ракетами. Відомо про одного загиблого, є поранені. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, пише УНН.
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«Сьогодні, на жаль, підтверджено точно вже один загиблий чоловік 38-го року народження, один поранений 97 року народження. Жінка поранена приблизно 35 років. І під завалами після ракетного удару скоріш за все ще дві людини, літній чоловік і жінка також похилого віку», - заявив Барабаш.
За його словами, армія рф зранку вдарила по Авдіївці близько 10 ракетами, є влучання в багатоповерхові житлові будинки та територію Авдіївського коксохімічного заводу.
«Сьогодні трохи простіше з тим, що вони (російські окупанти- ред.) не використовують техніку, здебільшого штормують великими кількостями груп по 20-30 осіб з різних напрямків»,- зазначив голова Авдіївської МВА.
Він підтвердив, що розпочалась нова битва за Авдіївку.
«Можна стверджувати, що дійсно, досить велике таке протистояння починається саме на нашому напрямку», - зауважив Барабаш.
Доповнення
Від ранку 10 жовтня місто зазнало масованих авіаційних, артилерійських і танкових обстрілів, які тривали упродовж усього дня.
Під час потужних російських обстрілів Авдіївки 10 жовтня вдалося уникнути жертв і постраждалих серед цивільних завдяки тому, що люди просто не виходили на вулицю.