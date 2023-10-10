З ранку росіяни масовано обстрілюють Авдіївку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російські військові з самого ранку масовано атакують Авдіївку у Донецькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві Telegram-канали та радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.
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Як повідомляється, окупанти російські окупанти обстрілюють Авдіївку з 5:00 ранку.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти безперервно ведуть обстріл по житловій забудові Авдіївки. Стріляють як артилерією, так і авіацією.
“Все перетворюють на Маріуполь та Бахмут.”, - написав він у Telegram.
Місцеві жителі публікують у соцмережах відео, на яких чутно вибухи та видно дим.