З ранку росіяни масовано обстрілюють Авдіївку

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Як повідомляється, окупанти російські окупанти обстрілюють Авдіївку з 5:00 ранку.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти безперервно ведуть обстріл по житловій забудові Авдіївки. Стріляють як артилерією, так і авіацією.

“Все перетворюють на Маріуполь та Бахмут.”, - написав він у Telegram.

Місцеві жителі публікують у соцмережах відео, на яких чутно вибухи та видно дим.