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С утра россияне массово обстреливают Авдеевку

С утра россияне массово обстреливают Авдеевку

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. российские военные с самого утра массированно атакуют Авдеевку в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы и советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Детали

Как сообщается, оккупанты российские оккупанты обстреливают Авдеевку с 5:00 утра.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты непрерывно ведут обстрел по жилой застройке Авдеевки. Стреляют как артиллерией, так и авиацией.

“Все превращают в Мариуполь и Бахмут.”, - написал он в Telegram.

Местные жители публикуют в социальных сетях видео, на которых слышны взрывы и виден дым.

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