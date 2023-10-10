С утра россияне массово обстреливают Авдеевку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. российские военные с самого утра массированно атакуют Авдеевку в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы и советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Детали
Как сообщается, оккупанты российские оккупанты обстреливают Авдеевку с 5:00 утра.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты непрерывно ведут обстрел по жилой застройке Авдеевки. Стреляют как артиллерией, так и авиацией.
“Все превращают в Мариуполь и Бахмут.”, - написал он в Telegram.
Местные жители публикуют в социальных сетях видео, на которых слышны взрывы и виден дым.