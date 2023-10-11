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россияне утром выпустили по Авдеевке около 10 ракет: попали в многоэтажки и коксохимический завод, есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 340647 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Авдеевка Донецкой области подверглась массированной атаке армии рф. россияне атаковали город около 10 ракетами. Известно об одном погибшем, есть раненые. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня, к сожалению, подтвержден точно уже один погибший мужчина 38-го года рождения, один ранен 97 года рождения. Женщина ранена примерно 35 лет. И под завалами после ракетного удара скорее всего еще два человека, пожилой мужчина и женщина также преклонного возраста», - заявил Барабаш.

По его словам, армия рф утром ударила по Авдеевке около 10 ракетами, есть попадание в многоэтажные жилые дома и территорию Авдеевского коксохимического завода.

«Сегодня немного проще с тем, что они (российские оккупанты - ред.) не используют технику, в основном штормуют большими количествами групп по 20-30 человек с разных направлений»,- отметил глава Авдеевской МВА.

Он подтвердил, что началась новая битва за Авдеевку.

«Можно утверждать, что действительно, достаточно большое такое противостояние начинается именно на нашем направлении», - заметил Барабаш.

Дополнение

С утра 10 октября город подвергся массированным авиационным, артиллерийским и танковым обстрелам, которые продолжались в течение всего дня.

Во время мощных российских обстрелов Авдеевки 10 октября удалось избежать жертв и пострадавших среди гражданских благодаря тому, что люди просто не выходили на улицу.

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