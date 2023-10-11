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Масовані атаки рф на Авдіївку: Барабаш розповів, як вдалося уникнути жертв серед цивільних

Масовані атаки рф на Авдіївку: Барабаш розповів, як вдалося уникнути жертв серед цивільних

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Під час потужних російських обстрілів Авдіївки 10 жовтня вдалося уникнути жертв і постраждалих серед цивільних завдяки тому, що люди просто не виходили на вулицю. Про це розповів в ефірі "Радіо Свобода" голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає УНН.

Цитата

«Скоріше за все, люди… просто якийсь інстинкт самозбереження у них спрацював. І вони вчора просто не виходили на вулицю. Ми кожного дня займаємося тим, що вмовляємо людей на евакуацію. Сподіваємося, що цей інстинкт самозбереження в них спрацює, і вони після таких подій, які вчора відбулися, трохи активніше поїдуть», – сказав Барабаш.

Деталі

Від ранку 10 жовтня місто зазнало масованих авіаційних, артилерійських і танкових обстрілів, які тривали упродовж усього дня.

Це була одна з найпотужніших російських атак, яка обійшлася без загиблих та поранених серед цивільного населення.

За даними Барабаша, минулого тижня з Авдіївки виїхало 11 людей, що є рекордом за останні кілька місяців.

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