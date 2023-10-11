Массированные атаки рф на Авдеевку: Барабаш рассказал, как удалось избежать жертв среди гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Во время мощных российских обстрелов Авдеевки 10 октября удалось избежать жертв и пострадавших среди гражданских благодаря тому, что люди просто не выходили на улицу. Об этом рассказал в эфире "Радио Свобода" глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает УНН.
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«Скорее всего, люди… просто какой-то инстинкт самосохранения у них сработал. И они вчера просто не выходили на улицу. Мы каждый день занимаемся тем, что уговариваем людей на эвакуацию. Надеемся, что этот инстинкт самосохранения в них работает, и они после таких событий, которые вчера произошли, немного активнее уедут», – сказал Барабаш.
Детали
С утра 10 октября город подвергся массированным авиационным, артиллерийским и танковым обстрелам, которые продолжались в течение всего дня.
Это была одна из самых мощных российских атак, которая обошлась без погибших и раненых среди гражданского населения.
По данным Барабаша, на прошлой неделе из Авдеевки выехало 11 человек, что является рекордом за последние несколько месяцев.
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