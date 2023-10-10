Донеччина: ворог накрив Авдіївку з "Градів" і артилерії, в області пошкоджені будинки та інфраструктурний об'єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Протягом минулої доби армія рф продовжила завдавати ударів по населеним пунктам Донецької області. Ворог застосував авіацію, РСЗВ «Град» та артилерію. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію області та в.о. начальника Донецької ОВА Ігоря Мороза.
Деталі
На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді 1 людина загинула у Костянтинівці, 2 поранено в Єлизаветівці. Очеретине тричі обстріляне Ураганами — зруйновано будинок.
Авіаудар завдали окупанти по Авдіївці, а після накрили місто з «Градів» і артилерії. Поранено двох людей, зруйновано багатоквартирний будинок.
На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: 3 у Диліївці, 1 у Торецьку і Дачному.
Також у Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки.
На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Сіверську, обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади.
Доповнення
Крім того, сьогодні зранку Авдіївка зазнала артилерійського й танкового обстрілів армії рф. Інформації про постраждалих не надходило, додали в поліції.